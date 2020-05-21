У Кадырова заподозрили коронавирус

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах в Москве.

«У Кадырова заподозрили коронавирус», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Как утверждает Baza, Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы.

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться несколько дней назад. Позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

Официальной информации по данным сведениям нет.

 

| 2020-05-21T19:14:07+04:00 21 мая 2020, 19:27|12345 (Пока оценок нет)
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