У Кадырова заподозрили коронавирус

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах в Москве.

«У Кадырова заподозрили коронавирус», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Как утверждает Baza, Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы.

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться несколько дней назад. Позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

Официальной информации по данным сведениям нет.