У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах в Москве.
«У Кадырова заподозрили коронавирус», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Как утверждает Baza, Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы.
На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться несколько дней назад. Позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.
Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.
Официальной информации по данным сведениям нет.