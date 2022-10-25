«Выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле организована на высоком уровне. У Азербайджана налажено тесное сотрудничество с Вооруженными силами Турции».

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил журналистам.

Министр отметил, что за последние годы ВПК Турции активно развивался: «В соответствии с поручением президента мы проводим большую работу по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции».

Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны и оборонной промышленности Закиром Гасановым и Мадатом Гулиевым.