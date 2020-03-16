Турция заявила о нейтрализации 11 членов курдских формирований в Сирии

Минобороны Турции сообщило в понедельник о нейтрализации 11 членов курдских формирований на севере Сирии.
«Одиннадцать террористов РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов), которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира», были нейтрализованы в результате проведенных операций», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки «Исламское государство».(РИА Новости)