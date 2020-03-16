Турция заявила о нейтрализации 11 членов курдских формирований в Сирии

Минобороны Турции сообщило в понедельник о нейтрализации 11 членов курдских формирований на севере Сирии.
«Одиннадцать террористов РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов), которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира», были нейтрализованы в результате проведенных операций», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки «Исламское государство».(РИА Новости)
| 2020-03-16T13:42:15+00:00 16 марта 2020, 13:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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