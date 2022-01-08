Мы верим в то, что наши братья в Казахстане собственными силами и возможностями преодолеют все вызовы, стоящие перед страной. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в Анкаре, сообщает Анадолу.

По его словам, Анкара внимательно отслеживает последние события в Казахстане.

«Казахстан – важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране. Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном!», — сказал он.