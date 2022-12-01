Турецкий судостроительный оператор Karpowership ведет переговоры о поставке Украине плавучих «электроходов» для снабжения электроэнергией, сообщила топ-менеджер компании изданию Nikkei.

«Мы обсуждаем с руководством Одесской области и украинской компанией «Укрэнерго» размещение рядом с Одессой трех электростанций общей мощностью 300 мегаватт», — рассказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

По ее словам, сейчас стороны согласуют технические и коммерческие аспекты, а также вопросы безопасности. Харези не исключила, что реализация проекта потребует поддержки и посредничества ООН по аналогии с «зерновой сделкой».

После получения всех разрешений и утверждения договоренностей Karpowership готова развернуть плавучие электростанции «за три недели». При полной мощности они способны обеспечивать энергией до миллиона абонентов.

Проблемы с электроснабжением в Украине начались после серии российских ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. Таким образом в Кремле хотят принудить Киев к переговорам и заставить его отказаться от освобождения оккупированных территорий. (moscowtimes.ru)