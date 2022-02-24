Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдроган.

Глава государства отметил, что Турция отвергает и считает недопустимой военную операцию России против Украины.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара считает Россию и Украины дружественными странами, с которыми ее связывают тесные политические, экономические и социальные связи.

«Противостояние России и Украины вызывает у нас искреннее сожаление», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что Турция поддерживает борьбу Киева по защите территориальной целостности, «о чем информировал сегодня в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского».

«Военное вторжение России в Украину противоречит нормам международного права и наносит серьезный удар по миру и стабильности в регионе», — сказал турецкий лидер.

Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, братского крымскотатарского народа и всех, кто живет в Украине, сказал президент.