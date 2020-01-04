Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном

Анкара ратифицировала протоколы, подписанные с Баку в рамках VIII Заседания Совместной экономической комиссии Турция-Азербайджан. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно сообщению протоколы были подписаны 16 сентября прошлого года в рамках визита в Баку вице-президента Турции Фуата Октая.

Протоколы ратифицировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что в ноябре 2019 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 25,610 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 189,128 миллиона долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 158,163 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 30,965 миллиона долларов.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-ноябре 2019 года вырос на 106,541 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,798 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,445 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана – 353,478 миллиона долларов.