Оборонно-промышленный комплекс Турции продолжает удовлетворять потребности сил безопасности страны, и в рамках этих инициатив разработан внедорожник-амфибия 8×8 Algan.

Как сообщает агентство «Анадолу», внедорожник-амфибия 8×8 Algan — это разработка компании MKE AŞ в сотрудничестве субподрядчиками.

MKE AŞ впервые представила свой внедорожник Algan на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021.

Благодаря своей универсальности и широким возможностям Algan позволяет использовать оружие и боеприпасы легкого и среднего калибра. Кроме того, благодаря своей мобильности внедорожник способен выполнять миссии в любых боевых условиях. Algan также может быть использован для транспортировки раненых и дополнительного оборудования.

Внедорожник способен передвигаться практически на любой пересеченной местности: по болоту, над водой, на песчаном грунте, а также по заснеженной территории.

Algan способен перевозить 6 человек по суше и 4 человека по воде.

Заместитель генерального директора компании MKE AŞ Фатих Айджан сообщил агентству «Анадолу», что этот тип техники находится на вооружении многих армий, однако еще не используется в Турции.

«Внедорожник 8X8 может развивать скорость до 40 километров в час. Он обладает функциями, благодаря которым способен передвигаться в любых условиях местности. Еще одна особенность заключается в том, что это машина-амфибия. Внедорожник разработан таким образом, что способен передвигаться по воде со скоростью 4 километра в час. В настоящее время на автомобиле установлен бензиновый двигатель, а в следующей версии он получит электрический или гибридный мотор», — сказал Айджан.

По его словам, огневые испытания внедорожника начнутся после выставки.

«Машина уже прошла испытания без оружия, теперь начнутся огневые испытания, после чего внедорожник уже будет готов поступить на вооружение сил безопасности Турции. В будущем внедорожник также можно будет сделать автономным», — замглавы компании.