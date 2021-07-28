Турецкая оборонная компания — производитель бронетехники Katmerciler подписала документ о поставках 118 бронированных автомобилей в Кению на сумму 91,4 млн долларов, сообщает Анадолу.

Компания выиграла тендер на поставки бронированных автомобилей для нужд ВС Кении, соглашение о поставках было подписано с Министерством обороны страны.

Общая стоимость соглашения, подразумевающего поставки 118 бронеавтомобилей Hızır, его производных и запчастей, а также дальнейшее техническое обслуживание, составляет 91 415 182 доллара. Поставки начнутся в 2022 году и завершатся в 2023 году. Это соглашение стало самым крупным соглашением компании Katmerciler на экспорт одного наименования продукции.

Бронеавтомобиль Hızır 4×4 Taktik эффективно применяется ВС Турции как внутри страны, так и в операциях за ее пределами.

Броневик, в частности, обладает высокими боевыми характеристиками и самым мощным двигателем в своем классе.

Hızır, в частности, обеспечивает хорошую защиту от мин и самодельных взрывных устройств, соответствует стандартам НАТО, отличается высокой маневренностью в сочетании с мощным двигателем в 400 лошадиных сил.

Бронеавтомобиль многофункционален, имеет низкую себестоимость и прост в эксплуатации.