Турецкая футбольная федерация (TFF) подала официальную заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба TFF.

23 марта истекает срок подачи в УЕФА уведомления о намерении провести чемпионат Европы. 7 апреля будут объявлены кандидаты на проведение турнира. Ожидается, что страна — хозяйка чемпионата Европы 2028 года будет определена в сентябре 2023 года.

В среду стало известно, что Российский футбольный союз подал декларацию о намерении провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году. Также на проведение турнира 2028 года претендуют Великобритания и Ирландия.

Турция ни разу в своей истории не принимала чемпионат Европы.