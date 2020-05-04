Турция перейдет на 5G к лету 2021 года

Турция перейдет на использование технологии 5G к середине 2021 года.

Об этом сообщил агентству «Анадолу» генеральный директор турецкой телекоммуникационной компании ULAK Метин Балджы.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса нового типа (Соvid-19) местные компании продолжают активную разработку 5G-технологий .

Балджы отметил, что уже к середине текущего года Турция будет готова к использованию радиосети в стандарте 5G (5G New Radio).

Современные технологий — это своеобразная гонка с целью обеспечения экономической и информационной безопасности, за которой мир пристально следит, подчеркнул гендиректор ULAK.

По его словам, Турция уже достигла определенных достижений в данной сфере, успешно внедрив во все сферы технологии 4,5G.

В стране полным ходом испытывают технологии 5G, чтобы выйти на качественно новый уровень в сфере телекоммуникаций, констатировал Балджы.

| 2020-05-04T23:11:15+00:00 5 мая 2020, 01:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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