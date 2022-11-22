Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии обхода санкций ЕС против России.

Как передает Gazeta.ru, об этом он сообщил на брифинге.

«Я общался с моим коллегой, министром Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в рамках девятого пакета санкций Евросоюза в отношении России планируется расширить список лиц, попавших под ограничительные меры.

По их словам, в санкционный список попадут «чиновники, руководители и другие деятели», которые «поддерживают режим Путина». При этом, отмечает издание, необходимо доказать связь этих лиц с конфликтом в Украине, иначе их включение в список может быть оспорено в суде.