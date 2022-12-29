Турция не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море даже на 1 милю, ни то, что на 12 миль, о которых заявляют в Афинах.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года в четверг в Анкаре.

Он напомнил, что парламент Турции еще в 1995 году принял четкое решение по этому вопросу и оно остается в силе по сей день.

Касаясь ситуации в регионе, глава турецкой дипломатии сообщил, что Анкара продолжает активные контакты со странами и международными структурами.

«Мы продолжаем обсуждения с ООН, США, Россией, Ираком и режимом Башара Асада. Буквально накануне главы Минобороны и разведслужб Турции находились в Москве. Я сам вскоре проведу переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщил Чавушоглу.