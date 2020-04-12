Турция направила в Великобританию вторую партию гумпомощи

Турция в воскресенье направила в Великобританию вторую партию помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Груз медицинских принадлежностей был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первая партия медицинской помощи в Великобританию была отправлена в Лондон накануне, 11 апреля.

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.