Турция направила в Великобританию вторую партию гумпомощи

Турция в воскресенье направила в Великобританию вторую партию помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Груз медицинских принадлежностей был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первая партия медицинской помощи в Великобританию была отправлена в Лондон накануне, 11 апреля.

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.

| 2020-04-12T16:27:27+00:00 12 апреля 2020, 17:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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