Турция направила в Великобританию вторую партию гумпомощи

Турция в воскресенье направила в Великобританию вторую партию помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Груз медицинских принадлежностей был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Первая партия медицинской помощи в Великобританию была отправлена в Лондон накануне, 11 апреля.
Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.