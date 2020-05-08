Турция направила в Украину гумпомощь

Турция направила в Украину самолет с грузом медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

Об этом, как передает Анадолу, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Груз помощи был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в период пандемии за помощью к Турции обратились 128 стран.

| 2020-05-08T22:04:32+00:00 8 мая 2020, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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