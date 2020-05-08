Турция направила в Украину гумпомощь

Турция направила в Украину самолет с грузом медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

Об этом, как передает Анадолу, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Груз помощи был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в период пандемии за помощью к Турции обратились 128 стран.