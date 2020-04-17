Турция направила в Сомали помощь для борьбы с пандемией

Турция продолжает оказывать медицинскую помощь зарубежным государствам в борьбе с коронавирусом нового типа (Covid-19).

В рамках этих инициатив, при поддержке Минздрава Турции и Турецкого Общества Красного полумесяца в пятницу в Сомали был отправлен груз медицинских препаратов, масок и защитных комбенезонов, сообщает Анадолу.

Военно-транспортный самолет A400M с грузом медицинской помощи вылетел в Могадишо из военного аэродрома «Этимесгут» в Анкаре.

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Великобританию, Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину.

| 2020-04-17T22:36:06+00:00 17 апреля 2020, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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