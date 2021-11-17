Россия и Турция договорились не делать каких-либо заявлений относительно совместного производства компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает Анадолу, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

«Что касается совместного производства частей С-400, то обе стороны — Турция и Россия — договорились не раскрывать никаких деталей», — подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что данная тема является «чувствительной» для РФ и Турции.