Любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Турция выступает против подобной напряженности.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и РФ.

Президент Турции не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины.

Визит в Украину уже значится в повестке моего графика, напомнил Эрдоган. «Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву», — пояснил президент.

По его словам, отношения Турции с Россией развиваются в позитивном ключе.

Турецкий лидер привлек внимание к численности населения Украины, которое на сегодняшний день достигает 40 млн человек: «Вместе с тем, речь идет о России – самой большой и сильной стране региона. Сегодняшний уровень связей между Анкарой и Москвой – самый высокий в истории двусторонних отношений. С Украиной нас связывают также тесные политические, экономические, военные и культурные узы. Я ранее заявлял в беседах с Зеленским и Путиным о готовности к вкладу в диалог между Москвой и Киевом».