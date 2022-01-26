Компания SOCAR Enerji в течении февраля будет поставлять в газораспределительные сети Турции по 4 млн кубометров спотового газа в сутки через район селения Тюркгезю северо-восточной провинции Ардахан.

Как сообщает «Анадолу», на фоне приостановки с 20 января Ираном поставок газа в Турцию под предлогом «технических неполадок» и резкого похолодания на большей части Анатолии и Тракии, а потребление газа населением достигло рекордного уровня.

Для выхода из сложившейся ситуации, было принято решение перенаправить час газа из промышленного сектора и ТЭС на нужды населения.

SOCAR Enerji в среду, 26 января получила от Минэнерго Турции право импортировать спотовый газ. Таким образом в феврале по трубопроводам в Турцию будут поставляться дополнительно 4 млн кубометров газа в сутки.

В настоящее время Турция импортирует 44 млн кубометров газа в сутки по трубопроводу «Турецкий поток» и 47 млн кубометров по «Голубому потоку».

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в сутки поступает еще 17,3 млн кубометров газа.

Подземное газохранилище «Туз Гёлю» в настоящее время передает в сеть 30 млн кубометров газа в сутки, а подземное газохранилище «Силиври” 15 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, сегодня заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил, что на фоне технических проблем, возникших в последние дни в связи с импортом газа в Турцию из Ирана, турецкая сторона обратилась в Компанию газоснабжения Азербайджана (AGSC) для импорта дополнительных объемов газа с целью устранения временного дефицита.

«Компания AGSC, представляющая консорциум «Шахдениз» уже ответили на запрос Турции и, мобилизовав имеющиеся возможности, экспорт газа из Азербайджана в Турцию будет увеличен в соответствии с возникшими потребностями. Считаю, что этот шаг станет очередным важным вкладом в укрепление и развитие дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией», — подчеркнул он.