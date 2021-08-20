Турецкая компания Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ представила на 15-й Международной выставке оборонной продукции IDEF 2021 в Стамбуле шесть новых видов вооружения в классе пистолетов, пулеметов, пехотных винтовок и зенитных орудий, произведенных полностью за счет отечественных возможностей.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил заместитель гендиректора оружейной компании Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Махмут Нури Кызылтан.

На выставке впервые представлены три новые модели пистолета SAR-9, а также зенитное орудие SAR 127 MT, пехотная винтовка SAR 56 и крупнокалиберный пулемет SAR-762 MT, сказал Кызылтан.

В дополнение к этому на выставке были представлены модели пистолетов, которые ранее привлекли большое внимание со стороны потребителей, сказал он.

Кызылтан отметил, что зенитное орудие SAR 127 MT в настоящее время находится на стадии тестовых испытаний, а пулеметы SAR-762 MT уже поступили в пользование.

«В начале 2022 года начнутся поставки и зенитного орудия. Это семейство пулеметов пополнят и другие модели», — проинформировал замглавы компании.

По его словам, выставка оказалась довольно продуктивной для компании, подписано несколько контрактов с рядом стран относительно обмена технологиями и продаж.

Кызылтан подчеркнул, что продукция компании Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ производится за счет отечественных возможностей, материал на 90 процентов отечественный, детали производятся на заводе компании, продолжил он.

— Пистолеты SAR-9 пользуются спросом в США

Кызылтан отметил, что на данный момент в США ежемесячно поступает около 25 тыс. пистолетов производства компании Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ.

«К концу года планируем довести этот показатель до минимум 35 тыс. единиц в месяц. Больше всего в Штаты поступает SAR-9. Работаем и над тем, чтобы выйти на новые рынки»,- сказал Кызылтан.

Помимо SAR-9 компания впервые представила на IDEF-2021 отечественный пулемет SAR 762 MT калибра 7,62×51. Быстросменный ствол позволяет вести из SAR 762 MT безостановочную стрельбу. Вес новинки – 12 кг. Дальность стрельбы – 1200 метров.

Оружие успешно прошло все тестовые испытания, налажено серийное производство. SAR 762 MT поступит на баланс ВС Турции, Главного управления жандармерии и Главного управления полиции.

В компании продолжаются тестовые испытания прототипа крупнокалиберного пулемета SAR 127 MT калибра 12,7×99.

А отличительная особенность пехотной винтовки SAR 56 производства компании Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ — различные варианты длины ствола.

Это позволит использовать оружие для выстрелов на близкое или дальнее расстояние, в зависимости от условий.

Поставки SAR 56 на баланс турецкого спецназа, сухопутных войск и жандармерии продолжаются.