Документ «Усиленная парламентская система» представили и подписали лидеры шести оппозиционных партий Турции, составляющих Национальный альянс, с целью показать единство против правящей коалиции во главе с президентом страны, пишет 28 февраля газета Cumhuriyet.

Сообщается, что на встрече главы партий НРП (Народно-республиканская партия) — Кемаль Кылычдароглу, DEVA — Али Бабаджан, Демократической — Гюльтекин Уйсал, «Будущее» — Ахмет Давутоглу, İYİ — Мераль Акшенер и «Saadet» — Темель Карамоллаоглу подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению парламентской системы.

Работа над документом велась последние несколько месяцев, цель политиков — победить на предстоящих в 2023 году выборах и вернуть в стране парламентскую систему.

Суть документа турецких оппозиционеров заключается в том, что президент Турции будет избираться на один срок, длительностью семь лет. При этом глава страны должен будет выйти из всех политических движений и занимать беспристрастную позицию как по отношению к различным слоям общества, так и по отношению к партиям в парламенте.

Предполагается, что полномочия президента станут символическим. Законодательная и исполнительная власть будет полностью передана парламенту, премьер-министру и кабинету министров.

Напомним, в последний раз лидеры партий, входящих в Национальный альянс, встречались для обсуждения сотрудничества на выборах и своего проекта системы управления в стране 12 февраля 2022 года. Первую встречу участники охарактеризовали как «очень ценную», потому что это не обычное явление для политической жизни Турции.

Заметим, в альянсе до сих пор нет договоренности о кандидате в президенты от коалиции и этот вопрос пока оппозиционеры не затрагивали.