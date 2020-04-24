Турецкая оборонка работает на борьбу с коронавирусом: ИВЛ, маски, перчатки

Предприятия оборонной промышленности Турции вносят активный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране и за рубежом.

Руководитель одной из крупнейших оборонных структур Турции — Института машиностроения и химической промышленности (MKEK) Ясин Акдере сообщил агенству Анадолу, что вскоре после начала эпидемии на многих предприятиях сектора было налажено производство медицинского оборудования и масок.

При этом специалисты MKEK в кратчайшие сроки разработали и подготовили к серийному производству отечественные аппараты искусственной вентиляции легких.

По его словам, к серийному производству аппаратов искусственной вентиляции легких, получивших название Sahra, приступят в мае, объем производства составит 500 единиц в неделю.

Работы по производству медицинских защитных средств на Фабрике MKEK по производству масок и медицинского оборудования продолжаются беспрерывно 24 часа 7 дней в неделю, добавил Акдере.

«Наша фабрика увеличила потенциал производства медицинских масок более чем в два раза. Здесь производятся все виды защитных масок, начиная от респираторов до медицинских и хирургических, в соответствии с международными стандартами. На оборонных предприятиях Турции на сегодня производится до 10 млн хирургических масок в неделю, из которых 6,5 млн производятся MKEK», — отметил он.

Все станки для производства медицинских масок также произведены MKEK, добавил Акдере, подчеркнув, что маски рассчитаны на нужды как ВС Турции, так и гражданского населения.

По его словам, на предприятиях Министерства обороны производятся также дезинфицирующие средства, защитные комбинезоны и прочие средства защиты.

«Только на наших предприятиях уже произведено 334 825 защитных комбинезонов, 33 210 защитных очков, 377 100 пар перчаток и 41 400 литров дезинфицирующих средств», — сказал Акдере.