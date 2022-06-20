Турецкая армия полностью подготовилась к началу трансграничной операции в Сирии, ожидая соответствующего приказа от командования. Об этом сообщает телеканал TGRT.

По информации турецкого телеканала, вся подготовительная работа, нужная для проведения операции, уже окончена.

В ходе данной операции Анкара сделает упор на использование собственной военной техники либо модернизированной турецкой стороной.

Предполагается задействовать ударные беспилотники, в том числе «Байрактары», системы радиоэлектронной борьбы «Корал», вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK и другую военную технику.

Сроки начала и продолжительность запланированной операции на севере Сирии сейчас не уточняются.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Турцию о последствиях операции в Сирии.

Также сообщалось, что новая операция Турции в Сирии позволит взять под контроль 600 км границы.