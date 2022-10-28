Состояние главы корпорации Meta Марка Цукерберга сократилось на $11 млрд после значительного обвала акций компании на фоне публикации квартальной отчетности, написал Forbes.

По данным издания, теперь Цукерберг владеет $36 млрд. Предприниматель переместился со строчки 25 на 29 в рейтинге самых богатых людей мира.

Накануне сообщалось, что Meta зафиксировала двукратное падение прибыли в третьем квартале этого года. Как писала британская газета Financial Times, компания потеряла 19% рыночной капитализации на фоне слабых результатов за июль — сентябрь 2022 года. Падение чистой прибыли за указанный период на 52% в годовом выражении, до $4,4 млрд, привело к «массовому исходу» инвесторов из участия в акционерном капитале компании.

Причиной сокращения инвестиционной привлекательности Meta Financial Times назвала сокращение доходов от сегмента цифровой рекламы и недоверие к политике компании по развитию технологий искусственного интеллекта.