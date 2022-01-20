ЦРУ пришло к выводу, что американские дипломаты, пострадавшие от «гаванского синдрома» – загадочной головной боли и тошноты, не были объектом глобальной кампании иностранной державы, сообщили американские СМИ.

Телекомпания NBC News, газеты New York Times и Politico сослались на несколько официальных лиц, ознакомленных с выводами ЦРУ по поводу серии инцидентов, первые из которых произошли в 2016 году в кубинской столице.

Тогда американские и канадские официальные лица жаловались на сильную головную боль, тошноту и возможные повреждения мозга, после того как они услышали звуки высокой частоты.

С тех пор о подобных ощущениях сообщали дипломаты и сотрудники разведки в таких странах, как Австралия, Австрия, Китай, Колумбия, Германия и Россия.

В публикациях говорится, что ЦРУ не исключает причастности иностранных сил к примерно 25 пока не объясненным инцидентам, расследование которых продолжается.

«В сотнях других случаев возможных симптомов ведомство нашло правдоподобные альтернативные объяснения», – сообщили NBC источники телеканала.

Некоторые американские чиновники ранее утверждали, что эти случаи могли быть вызваны российскими атаками с применением микроволн, однако ученые выразили сомнения в этой теории, заявив, что зарегистрированные случаи нельзя объяснить одной болезнью или причиной.