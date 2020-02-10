ЦИК ведет расследование материалов, размещенных в социальных сетях

Чтобы дать правовую оценку видеоматериалам, размещенных в социальных сетях, ведется расследование.

Как передает Report, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил член ЦИК Габиль Оруджев.

По его словам, ведется подготовка к рассмотрению этих фактов на заседании ЦИК: «Мы постараемся завершить расследование по этим материалам сегодня или завтра».

Член ЦИК сказал, что в социальных сетях около 300 видеоклипов, связанных с выборами: «Они охватывают в общей сложности 50-60 избирательных участков».

| 2020-02-10T22:43:46+00:00 10 февраля 2020, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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