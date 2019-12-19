ЦИК разъяснил условия предоставления эфирного времени кандидатам в депутаты

Центризбирком (ЦИК) назвал СМИ и каналы, которые выделят бесплатное место и эфирное время на внеочередных парламентских выборах 9 февраля 2020 года.

Как сообщили Report в ЦИК, это Общественный телеканал, газеты «Azərbaycan», «Xalq qəzeti» и «Бакинский рабочий».

В случае принятия вышеуказанными структурами, в том числе другими телеканалами, радиостанциями и редакциями периодической печати решения о выделении для предвыборной агитации платного эфирного времени, они должны направить в ЦИК соответствующее извещение и не позднее, чем за 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов опубликовать информацию об основах выплаты для предоставления эфирного времени и публикаций, условиях и сумме.