ЦИК разъяснил условия предоставления эфирного времени кандидатам в депутаты

Центризбирком (ЦИК) назвал СМИ и каналы, которые выделят бесплатное место и эфирное время на внеочередных парламентских выборах 9 февраля 2020 года.

Как сообщили Report в ЦИК, это Общественный телеканал, газеты «Azərbaycan», «Xalq qəzeti» и «Бакинский рабочий».

В случае принятия вышеуказанными структурами, в том числе другими телеканалами, радиостанциями и редакциями периодической печати решения о выделении для предвыборной агитации платного эфирного времени, они должны направить в ЦИК соответствующее извещение и не позднее, чем за 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов опубликовать информацию об основах выплаты для предоставления эфирного времени и публикаций, условиях и сумме.

| 2019-12-19T20:30:27+00:00 19 декабря 2019, 22:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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