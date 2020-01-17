ЦИК ликвидировал решение ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ликвидировал решение окружной избирательной комиссии.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании ЦИК было рассмотрено обращение председателя Хазарской районной организации партии «Мусават» Насирова Нияза Эйнулла оглу от 13-го Хазар-Пираллахинского избирательного округа.

Выступивший на заседании Н.Насиров сообщил, что ОИК не смог рассмотреть его документы из-за напряженности в рабочий день: «ОИК не предъявил мне никакого документа о регистрации моей кандидатуры».

ЦИК удовлетворил жалобу Н.Насирова и ликвидировал решение ОИК. Кандидатура Н.Насирова была зарегистрирована.