ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по четырем избирательным участкам

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрено обращение кандидата из 30-го Сураханского первого избирательного округа Рафуллаевой Самиры.

В ходе заседания было отмечено, что кандидат в своем обращении сообщил о правонарушениях на нескольких участках данного округа. Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что обращение было рассмотрено в законодательном порядке. В результате было установлено, что на нескольких участках имели место действия, противоречащие требованиями Избирательного кодекса. Поэтому Мамедов предложил объявить итоги голосования по 12-му, 14-му, 16-му и 18-му участкам недействительными.

Предложение было принято после голосования.(trend)