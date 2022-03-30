Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 9%, достигнув к закрытию уровня чуть выше 1340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1231,9 доллара, что стало ценовым минимумом. После волатильного старта котировки закрепились на уровне 1400-1410 долларов, тогда же достигнув ценового максимума в 1416,1 доллара.

Во второй половине торгов котировки находились в диапазоне около 1330-1370 долларов. И в итоге цена закрытия составила 1342,1 доллара за тысячу кубометров, что на 8,9% выше расчётной цены вторника (1232,7 доллара).