Состояние здоровья третьего президента Михаила Саакашвили ухудшается и ситуация грозит самыми тяжелыми последствиями, если не будут приняты срочные меры, заявил центр «Эмпатия» по результатам независимой экспертизы.

На данный момент у Михаила Саакашвили более 20 диагнозов, из которых около десяти являются ведущими, что несовместимо с лишением свободы, — говорится в сообщении.

Центр опубликовал общие выводы из заключения консилиума, которое состоит из 194 страниц основного текста и почти трех тысяч страниц приложений.

Экспертиза проводилась с 1 июня до 28 ноября 2022 года, с участием 10 грузинских и шести международных экспертов, в соответствии с принципами «Стамбульского протокола», международного и национального законодательства.

Заключение независимой экспертизы идет вразрез с заявлениями властей Грузии и пенитенциарной службы Минюста о том, что состояние здоровья Саакашвили не внушает опасений и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На сегодняшний день Саакашвили нуждается в множестве срочных лечебно-диагностических и реабилитационных процедур, от множественных биопсий желудка до возможной полной замены левого плечевого сустава и тазобедренного сустава.

Экспертиза считает, что Саакашвили необходимо срочно перевести в многопрофильную клинику США или одной из стран ЕС для диагностики и лечения.

«При текущем психическом и неврологическом статусе, и физическом состоянии, пребывание Саакашвили в заключении неприемлемо и несовместимо с международными стандартами лишения свободы», — говорится в сообщении центра «Эмпатия». (newsgeorgia.ge)