Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США за баррель. Это минимальный уровень с июня 1999 года, сообщает агентство Argus Media в понедельник, 30 марта. По его данным, за неделю баррель российского сорта подешевел на 5,51 доллара.

По оценке агентства, пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, привела к существенному снижению мировой экономической активности. Это вызвало падение спроса на многие нефтепродукты в мире. Так, несколькими часами ранее цены на нефть сортов Brent и WTI упали до минимумов с 2002 года. (DW)