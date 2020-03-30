Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США за баррель. Это минимальный уровень с июня 1999 года, сообщает агентство Argus Media в понедельник, 30 марта. По его данным, за неделю баррель российского сорта подешевел на 5,51 доллара.

По оценке агентства, пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, привела к существенному снижению мировой экономической активности. Это вызвало падение спроса на многие нефтепродукты в мире. Так, несколькими часами ранее цены на нефть сортов Brent и WTI упали до минимумов с 2002 года. (DW)

| 2020-03-31T00:25:45+00:00 31 марта 2020, 03:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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