В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 24 апреля состоится дебютный трейл Горного Спортивного Клуба под названием Gobustan Trail.

Как рассказали # организаторы, участники пройдут по круговому маршруту по территории Гобустанского заповедника, стартовав у здания музея в сторону и огибая скальный массив Беюкдаш. Их ждут частые подъемы и спуски по небольшим оврагам, живописные скальные участки и узкие пастушьи тропы. Миновав этот участок, экстремалы направятся в долину у подножья грязевого вулкана Кянизадаг. Подъем на вулкан по тропе на склоне к контрольному пункту сменит скоростной спуск по грунтовой дороге. Последняя часть маршрута проходит вдоль скал, пробегая которые участники смогут полюбоваться на древние петроглифы.

Гобустан — один из самых известных в мире историко-археологических заповедников, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов. Заповедник был образован 9 сентября 1966 года. Целью его деятельности является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов и их тщательное изучение.

В 2007 году заповедник Гобустан был включен в список Всемирного Культурного Наследия UNESCO. Ежегодно его посещают сотни туристов из десятков стран мира.

«Мы собирались запустить Gobustan Trail в апреле 2020 года, но в самый разгар подготовки в стране объявили карантин в связи с COVID-19, и на долгое время мы вынуждены были попрощаться с этой идеей. Спустя два года мы с радостью объявляем повторную регистрацию на Gobustan Trail», — отмечают организаторы трейла.

Трейл носит благотворительный характер – все собранные за участие средства будут перечислены в благотворительную организацию Red Hearts, которая выступает партнером трейла.