Россия, Азербайджан и Армения возобновили в Москве работу трехсторонней рабочей группы по Карабаху, на состоявшемся во вторник заседании представители обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и ход выполнения договоренностей лидеров трех стран.

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

«На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В заседании приняли участие вице-премьеры России, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе. Первое заседание рабочей группы прошло 30 января нынешнего года в Москве.