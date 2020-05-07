Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

7 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как отметили в Белом доме, американский президент отметил готовность США предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

В Кремле рассказали, что президенты поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом и договорились наращивать координацию по борьбе с пандемией коронавируса.

| 2020-05-08T00:05:10+00:00 8 мая 2020, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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