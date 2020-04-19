Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА «Новости».

«Я предложил им помощь, если они захотят. <…> У нас появятся тысячи свободных «вентиляторов», они смогут увеличить свои запасы и оборудовать ими свои госпитали», — сказал Трамп.

Ранее МИД Ирана обратился к Генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием добиться отмены санкций США против Ирана, так как они препятствуют борьбе властей республики против пандемии коронавируса. Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф также опубликовал в Twitter список нужной государству материальной помощи.

На сегодняшний день в Иране официально подтверждено 80 868 случаев заражения COVID-19 и более 5 000 погибших пациентов.