Правительства США и Украины подпишут соглашение по редкоземельным металлам 24 апреля. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг. Я полагаю, что они (Украина.— «Ъ»)планируют выполнить условия сделки, так что мы посмотрим»,— сказал господин Трамп.

Вчера министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о достижении прогресса в работе над проектом соглашения с США по ископаемым. Она сказала, что надеется на завершение работы над документом в ближайшее время.

В свою очередь глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.

По его словам, переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи.