Трамп заявил, что результат теста на коронавирус первой леди США — отрицательный

Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результаты оказались отрицательными. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме.

«Да», — сказал Трамп в ответ на вопрос одного из журналистов о том, прошла ли его супруга тест на наличие у нее коронавируса. «У нее все отлично. <…> Отрицательный [результат]», — продолжил хозяин Белого дома.

Сам Трамп проходил тестирование 14 марта. На следующий день лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек. Более 50% случаев заражения в стране фиксируются в настоящий момент в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.(ТАСС)