Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», — заявил Трамп.

Отмечается, что по всем выдвинутым против бывшего американского лидера обвинениям он может отправиться в тюрьму на 561 год.

Ранее сообщалось, что американский Минюст предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. До этого экс-президент заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, он ожидает обвинений в свой адрес и ареста. (Газета.Ру)