Трамп заявил, что его не беспокоит рост госдолга США из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен ростом государственного долга Соединенных Штатов в связи с выделением триллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.

«Нам нужно было решить эту проблему, мы подверглись нападению, это было нападением. <…> Никто не видел ничего подобного», — сказал Трамп в среду на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

«У нас была величайшая экономика в мировой истории <…> Мы создали ее за последние 3-3,5 года. Потом однажды они пришли и сказали, что мы должны закрыть ее. <…> Теперь мы собираемся вновь ее открыть, мы собираемся быть столь же мощными или еще мощнее [в экономическом плане], но нужно потратить некоторые средства, чтобы снова ее открыть. Мы спасли наши авиалинии, <…> мы спасли множество компаний», — продолжил глава вашингтонской администрации.

«Мы будем больше, лучше и сильнее, чем когда-либо раньше. Так что нет, меня это не беспокоит», — подытожил президент.(ТАСС)