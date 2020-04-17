Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.

Как передает РИА Новости, Куомо не раз критиковал Трампа за то, что федеральные власти недостаточно помогали штату, который больше других пострадал от эпидемии коронавируса. В Нью-Йорке подтверждено уже более 220 тысяч случаев заболевания, более 12 тысяч пациентов умерли. По заявлению Куомо в пятницу, Трамп не раз отказывал штатам в помощи в тестировании на коронавирус, считая это «слишком сложным». Он также раскритиковал план Трампа по «открытию» экономики после карантина, где основная ответственность возложена на губернаторов. «Я не нуждаюсь в том, чтобы президент мне говорил, что я губернатор», — сказал Куомо.

Трамп в ответ заявил, что Куомо слишком много жалуется.

«Губернатор Куомо должен проводить больше времени, делая дело, а не жалуясь. Иди и сделай дело. Хватит говорить! Мы тебе создали тысячи больничных кроватей, которые тебе не понадобилось использоваться, отдали большое количество аппаратов ИВЛ, которые у тебя и так должны были быть, помогли с тестированием, которое ты сам должен был проводить», — написал Трамп в Twitter.

«Мы дали Нью-Йорку намного больше денег, помощи и оборудования, чем любому другому штату», — добавил Трамп.

Он также назвал «смехотворными» заявления Куомо, что штату понадобится до 40 тысяч аппаратов ИВЛ. «Мы дали им небольшой процент от этого числа, и этого было предостаточно», — заявил Трамп.

Власти Нью-Йорка заявляют, что число госпитализаций и подключений к аппаратам ИВЛ выровнялось за счет мер социального дистанцирования.