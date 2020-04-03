Трамп воспользовался чрезвычайными полномочиями ради выпуска аппаратов ИВЛ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь воспользовался чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны, чтобы обеспечить выпуск в стране аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в рамках закона о производстве продукции военного назначения подписал приказ, направленный на то, чтобы более полно гарантировать возможность местных производителей выпускать аппараты ИВЛ.

Глава государства уточнил, что его распоряжение поможет таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, Vyaire Medical гарантировать поставки, необходимые им для создания аппаратов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.