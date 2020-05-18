Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.

Обама в субботу выступил с видеобращением к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. Экс-глава Белого дома, в частности, заявил, что пандемия коронавируса нового типа продемонстрировала, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действий.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — сказал Трамп журналистам в воскресенье на Южной лужайке Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова Обамы. При этом Трамп отметил, что не видел выступление своего предшественника.

Газета The New York Times расценила обращение экс-президента как выпад в адрес администрации республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США. Демократ Обама после истечения срока президентских полномочий в январе 2017 года в целом избегал публичной критики решений своего преемника. Одним из исключений стал план действий Белого дома, призванный купировать распространение вызываемого коронавирусом заболевания, по числу которых страна занимает первое место в мире.(ТАСС)