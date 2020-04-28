Трамп сигнализировал о возможности выдвижения США финансовых претензий Китаю

Президент США Дональд Трамп сигнализировал о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину в связи с распространением нового коронавируса.

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер подтвердил, что администрация США рассматривает такой вариант действий. Заявления на этот счет он сделал после того, как одна из журналисток спросила у Трампа, готовы ли США последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет за вспышку нового коронавируса на $130 млрд.

«Мы можем сделать нечто гораздо легче. У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом», — сказал в ответ руководитель американской администрации. «Германия изучает ситуацию, мы (американские власти — прим. ТАСС) изучаем ситуацию, — подчеркнул президент США. — И мы говорим о гораздо более крупной сумме, нежели Германия». «Мы еще не определили окончательную сумму», — отметил Трамп.

Он также в очередной раз выступил с утверждениями о том, что Китай недостаточно быстро принял меры по предотвращению распространения нового коронавируса. «Из-за этого страдает весь мир», — считает Трамп.

Между тем ФРГ не предъявляли никаких финансовых претензий Китаю. Символический счет КНР на €149 млрд выставил на днях таблоид Bild.(ТАСС)