Отменой нормы о немедленной высылке мигрантов президент США Джо Байден провоцирует «катаклизм» в стране. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

«Отменяя то, что осталось от раздела 42, (президент США Джо) Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел», — заявил Трамп.

По его словам, существующий «кошмар» на американской границе вызван тем, что нелегальные мигранты знают о том, что текущая администрация позволит им остаться на неопределенный срок. Экс-президент полагает, что этой ситуацией могут воспользоваться наркокартели, торговцы людьми и другие преступники. Политик также призвал членов конгресса из числа республиканцев помешать Байдену впускать в страну нелегалов и восстановить политику бывшей администрации — раздел 42.

Данная норма должна быть отменена 21 декабря. Она позволяет высылать мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом.