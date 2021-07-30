Бывший президент США Дональд Трамп выставил один из своих частных вертолетов Sikorsky S76-B на продажу, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным источников, он не указал цену за воздушное судно, предлагая потенциальным покупателям самим определить ее. По данным портала, стоимость такого вертолета составляет порядка миллиона долларов США.

Отмечается также, что в ноябре, когда Трамп еще находился на посту президента, он выставил на продажу еще один из своих личных вертолетов. При этом, как и сейчас, он предложил потенциальным покупателям самим назначить цену.

Помимо трех вертолетов Sikorsky S76-B, бывший президент США владеет еще несколькими воздушными судами.