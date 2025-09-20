Президент США Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («золотой карты Трампа»). Она позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что «золотая карта» заменит действующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность.

«Мы принимали людей из нижнего квартиля. Мы прекратим это делать. Мы будем принимать только выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев»,— заявил Говард Латник в разговоре с журналистами (цитата по Politico).

По его словам, администрация США первоначально планирует выдать 80 тыс. «золотых карт», но продолжит оценивать эту модель и в итоге может отказаться от других визовых программ.

Господин Латник отметил, что «золотая карта» аналогична модели грин-карты. Физические лица смогут получить ее за $1 млн. А компании, которые приглашают иностранного сотрудника в США, должны будут заплатить $2млн и сбор в размере $15 тыс.

На сайте trumpcard.gov также есть информация о The Trump Platinum Card («платиновой карте Трампа») за $5 млн. Сейчас получить ее нельзя, однако можно забронировать место в списке ожидания