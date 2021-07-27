Рост преступности в крупных городах США показывает, что меры по снижению финансирования полиции, принятые в ряде регионов, были ошибкой. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, соответствующее заявление распространила во вторник его пресс-служба.

«На бывшего сенатора Барбару Боксер напали и ограбили вчера в Окленде, где ранее было сокращено финансирование полиции. Когда-то бывшие великими наши города — Нью-Йорк, Детройт, Сан-Франциско и многие другие — стали раем для преступников из-за демократов. Мы должны вернуть власть назад полиции, или Америка никогда не будет в безопасности. Мы не можем позволить коммунистическим демократам уничтожать наши великие города. Если мы их не остановим, то навсегда потеряем нашу страну», — считает Трамп.

Рост преступности, в том числе насильственных преступлений и преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, фиксируется в ряде крупных американских городов. Например, в Нью-Йорке в 2019 году было зафиксировано 777 инцидентов со стрельбой, а в 2020 году — 1 531 случай. Количество убийств выросло с 319 до 462. За первые шесть месяцев текущего года число преступлений с использованием огнестрельного оружия вновь возросло — на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (ТАСС)