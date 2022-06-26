Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что полностью поддерживает отмену Верховным судом США гарантий права на аборты, сообщает ТАСС.

«Суд объявил победу конституции, победу верховенства права, но что важнее всего — победу жизни», — заявил Трамп.

По его словам, подобное решение назрело уже давно.

«Благодаря мужеству Верховного суда эта вызывающая разногласия проблема будет решаться отдельными штатами и американским народом», — резюмировал Трамп.