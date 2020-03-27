Трамп одобрил предъявление уголовных обвинений Мадуро

«Звучит подходяще… Что эти обвинения были предъявлены, — это правильно», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее министерство юстиции США обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле, за Мадуро власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, за остальных представителей руководства страны, указанных в обвинении, по 10 миллионов.(РИА Новости)